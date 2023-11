Gdzie pochowano Hubala? Konserwator nie pozwolił Stowarzyszeniu Wizna 1939 na badania archeologiczne w Inowłodzu

W uzasadnieniu tłumaczy, że 18 września ŁWKZ wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie, ale nie wyjaśnia, dlaczego zrobiono to dopiero po 4 miesiącach...

"Konieczność uzyskania takiej opinii wynikała z faktu, że zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53b u.I.P.N. to Instytut Pamięci Narodowej prowadzi prace poszukiwawcze miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a tym samym istniały uzasadnione wątpliwości, czy Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków jest organem właściwym do udzielenia pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych związanych z poszukiwaniami miejsca pochówku mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” - czytamy w uzasadnieniu decyzji.