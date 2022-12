Ferie zimowe 2023 w Tomaszowie Mazowieckim i regionie. Oferta artystyczna i sportowa

Ruszyły zapisy na "Zimowisko 2023 w Arenie" organizowane przez Klub Sportowy Arena we współpracy z Areną Lodową. W programie przewidziano zajęcia na lodzie i nie tylko…

W programie:

*zajęcia na lodzie z sympatycznymi instruktorami

*zajęcia w sportowej kręgielni

* zajęcia pływania i wiele innych atrakcji…

* całodniowa wycieczka do Parku Wodnego Suntago

Grupy podzielone będą na 2 profile:

ŁYŻWIARSKI

PŁYWACKI

Turnusy zimowiska:

Łyżwiarski:

I turnus: 16-20.01.2023 r.

II turnus: 23-27.01.2023 r.

Pływacki:

I turnus: 16-20.01.2023 r.

II turnus: 23-27.01.2023 r.

Zapisy trwają do 31 grudnia lub do wyczerpania miejsc na adres email: [email protected] Koszt to 800 zł od uczestnika.

