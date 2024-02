Dzień otwarty w SP10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków. ZDJĘCIA

Inspirująca była lekcja kleksografii i próby sprawnościowe na hali sportowej. Na basenie prezentowano pokazowe zajęcia pływania.

- Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale i chętnie brały udział w przygotowanych aktywnościach. To był wyjątkowo radosny dzień. Mamy nadzieję, że z kandydatami do ,,dziesiątki" spotkamy się we wrześniu - podsumowano na facebookowym profilu SP10 w Tomaszowie.