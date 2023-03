Ceramika Paradyż i jej spieki wielkoformatowe TRI-D. Firma zainwestowała 140 mln zł w linię produkcyjną, jedyną taką w Polsce. ZDJĘCIA

Ceramika Paradyż zainwestowała 140 mln zł w jedyną taką w Polsce linię produkcyjną

Ceramika Paradyż jest jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudnia około 1.300 osób w sześciu zakładach. Najnowszą linię produkcyjną, na której powstają spieki wielkoformatowe, czyli płyty ceramiczne o wymiarach nawet 1600x3200 mm, uruchomiono na terenie najstarszego zakładu Tomaszów I. Wykorzystano doświadczenie dotychczasowych pracowników, dzięki czemu udało się utrzymać zatrudnienie na podobnym poziomie, choć linia jest w pełni zautomatyzowana i do jej obsługi nie jest potrzebnych wiele osób.

Spieki wielkoformatowe TRI-D, nowy produkt Ceramiki Paradyż

Spieki wielkoformatowe TRI-D mają duży designerski potencjał, który wynika zarówno z ich właściwości użytkowych jak i możliwości zastosowania różnorodnych zdobień oraz wzorów, inspirowanych naturalnym kamieniem. Płyty o imponujących formatach mogą być poddawane mechanicznej obróbce jak naturalny kamień. Dzięki temu można uzyskać z nich różnorodne kształty i rozmiary, co przekłada się z kolei na nieograniczone możliwości projektowe. Nowe produkty Ceramiki Paradyż mogą być więc wykorzystywana w projektach zarówno o nowoczesnym, minimalistycznym charakterze, klasycznych wnętrzach, jak i w aranżacjach bardziej odważnych przestrzeni.

Zastosowanie użytkowe spieków ceramicznych

Wielkoformatowe płyty można poddawać mechanicznej obróbce jak naturalny kamień, a produkt ten jest odporny na wysokie i niskie temperatury, środki chemiczne, plamienie artykułów spożywczych oraz promieniowanie UV. Dzięki innowacyjnej technologii część spieków z oferty o grubości 20 mm wyróżnia także efekt żył przechodzących przez cały przekrój produktu, widocznych nawet po przycięciu do pożądanego formatu.

Ceramika Paradyż i jej kamień milowy branży

Spieki TRI-D dostępne są w dwóch formatach: 1600x3200 i 1230x3200 oraz grubościach: 12 i 20 mm. W procesie produkcji użyto mieszankę naturalnych surowców takich jak gliny, kaoliny, kwarce czy skalenie. Następnie specjalnie przygotowany granulat został zdobiony, prasowany oraz spiekany w temperaturze 1200 °C. Pozwoliło to na uzyskanie materiału o bardzo dużej wytrzymałości oraz szerokich walorach użytkowych.

Produkty te charakteryzują się wytrzymałością na niskie i wysokie temperatury, wykazują wysoką odporność na plamienie, promieniowanie UV. Posiadają najwyższą klasę odporności chemicznej oraz są bezpieczne w kontakcie z produktami spożywczymi. Produkt ten został entuzjastycznie przyjęty przez branżę kamieniarską, która doceniła nie tylko ich jakość, ale także dostępność, co czyni z nowej linii produktów kamień milowy w rozwoju nie tylko Ceramiki Paradyż, lecz całej branży ceramicznej.

Ceramika Paradyż to polska, rodzinna firma, która od 34 lat napędza wzornictwo, eksportując swoje produkty do niemal 50 krajów. Firma od lat współpracuje z renomowanymi projektantami, tworząc unikatowe kolekcje płytek, które zdobią zarówno domy prywatne, jak i publiczne obiekty. Firma zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia za swoje kolekcje ceramiczne w najbardziej prestiżowych krajowych i międzynarodowych konkursach, m.in.: Dobry Wzór, Red Dot Design Award, iF Design, Bronze A’ Design Award czy Platinium Architecture & Design Collection Awards.