Autobusy ŁKA na trasie Będków - Rokiciny dowiozą pasażerów na stację PKP i z powrotem. Rozkład jazdy, cennik. ZDJĘCIA, VIDEO

Autobusy ŁKA na trasie Będków - Rokiciny dowiozą pasażerów na stację PKP i z powrotem. ZDJĘCIA, VIDEO

Mieszkańcy Będowa już bez problemu będą mogli się dostać na pociąg. Autobusy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dowiozą pasażerów z Będkowa do Rokicin na stację PKP i z powrotem. Podróż przebiegnie w komfortowych warunkach, niskopodłogowym autobusem hybrydowym marki Solaris. Przewoźnik zaplanował uruchomienie 8 par autobusów (łącznie 16 kursów na dobę).

Rozkład jazdy autobusów na trasie Będków - Rokiciny i pociągów Rokiciny - Łódź znajdziesz w linku poniżej:

Rozkład jazdy autobusów został tak dopasowany do rozkładu jazdy pociągów ŁKA, aby pasażerowie mogli bez długiego oczekiwania na przesiadkę kontynuować podróż. A to wszystko na jednym bilecie wg taryfy kolejowej. I tak np. student za jednorazowy przejazd z Będkowa do Łodzi Fabrycznej zapłaci 7,99 zł, natomiast koszt biletu miesięcznego dla niego na tej trasie wyniesie 166,01 zł.