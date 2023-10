Wyniki wyborów 2023 w okręgu nr 10 - piotrkowskim. Oto wygrani i przegrani głosowania do Sejmu. Komentarze, zdjęcia

- Najważniejszy jest jednak wynik komitetu, ponieważ polityka to gra zespołowa. Udało nam się utrzymać 6 mandatów w naszym okręgu - skomentował Antoni Macierewicz na swoim facebookowym profilu i pogratulował ministrowi Telusowi za kapitalny wynik oraz pozostałym, którzy dostali się do Sejmu. - Społeczność Piotrkowa Trybunalskiego i okolic nie zawiodła po raz kolejny. Przyznanie nam po raz kolejny 6 z 9 mandatów, to najlepsza nagroda za naszą pracę i motywacja do tego, by kontynuować ją przez kolejne 4 lata - dodał.