WOŚP 2023 w Tomaszowie Maz. Sztab podsumował zbiórkę, padł nowy rekord [ZDJĘCIA]

W sztabie WOŚP w Tomaszowie Mazowiecki w niedzielny wieczór padł rekord, udało się zebrać ponad 271 tys. zł (to o ponad 30 tys. zł więcej niż rok temu). Do tej pory obowiązywał w Tomaszowie rekord z 2020 roku, gdy zebrano 250 tys. zł.

Kwota tegorocznego finału w Tomaszowie na pewno jeszcze wzrośnie, bo dojdą do niej licytacje prowadzone w internecie oraz e-skarbonki założone przez tomaszowian. Podczas tomaszowskiego finału w SP nr 1 dużym zainteresowaniem cieszyły się licytacje, jedną z limitowanych płytek Ceramiki Paradyż przygotowanych specjalnie na ten finał wylicytowano za 5 tys. zł.

Jak co roku przedstawiciele tomaszowskiego sztabu wraz z zebraną i policzoną gotówką pojechali do Warszawy, do głównego studia WOŚP, gdzie rozliczyli się z pieniędzy, a także pojawili się w telewizji na żywo i pochwalili tomaszowskim rekordem. Jurek Owsiak zdmuchnął urodzinowe świeczki na torcie z pączków przygotowanym przez cukiernika Tomasza Mazurka.