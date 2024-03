Wielkanoc w Tomaszowie 2024. Groby Pańskie w tomaszowskich kościołach. ZDJĘCIA

Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. W tym dniu nie ma mszy, ale w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w przygotowanych Grobach Pańskich.

W Tomaszowie Mazowieckim od rana mieszkańcy śpieszyli do kościołów z wielkanocnymi koszyczkami. Ponieważ jest słonecznie, w wielu parafiach zdecydowano się wystawić stoły na dziedzińce. Po poświęceniu pokarmów, wierni często wchodzili do kościoła, by pomodlić się przy Grobie Pańskim lub skorzystać z wielkanocnej spowiedzi.