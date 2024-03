Tygodniowy przegląd prasy w Tomaszowie Mazowieckim, (17.03-23.03.2024)

Pies do wykrywania narkotyków w Opocznie. Wabi się Szewron i ma doskonały węch wyczulony na zapach środków odurzających. Poznajcie nowego specjalistę w opoczyńskiej komendzie policji!

Targi Pracy i Edukacji w Tomaszowie Maz. 2024 odbywały się już po raz szósty. W hali Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 (samochodówki) zameldowało się kilkudziesięcioro wystawców, których stoiska odwiedzały setki gości, głównie młodzieży szkolnej. Zobaczcie zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych m. in. przez I LO, II LO w Tomaszowie i Służbę Więzienną (Areszt Śledczy w Piotrkowie)!

Wjechał samochodem do sklepu w Opocznie. Kierowca volkswagena był kompletnie pijany, gdy uderzył w witrynę i wjechał jak do garażu. Do zdarzenia doszło na ul. Kopernika. Policja zastała samochód... w środku sklepu z ziołami.

Protesty rolnicze także w powiecie tomaszowskim odbędą się w środę, 20.03.2024. Utrudnienia kierowcy napotkają na DW713 - ronda w Rokicinach i Ujeździe będą zablokowane. Policja apeluje do wszystkich podróżujących o... cierpliwość, zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.

Mała Syrenka w inscenizacji podopiecznych Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie zabrała publiczność do podwodnego świata. Zobaczcie zdjęcia z tego widowiska!