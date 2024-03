Konwencja PiS w Tomaszowie Mazowieckim. Partia bez kandydata na prezydenta. Kto kandyduje na radnych w wyborach 2024? ZDJĘCIA, WIDEO

Starostę wspierał poseł Antoni Macierewicz. Na konwencji w Tomaszowie opowiadał m. in. o tym, jakim zagrożeniem dla rodziny (według niego) jest gender.

- To dzięki wam uratujemy polskość, to dzięki wam uratujemy naszą niepodległość. To dzięki wam uratujemy chrześcijaństwo i dzięki wam uratujemy młodzież polską, która ma być zniszczona ideologią gender. Ma być zniszczona lewicowym sposobem myślenia, bo nie ma być rodziny, bo rodziny mają być zniszczone - zwracał się w płomiennym wystąpieniu do kandydatów PiS.