Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Tomaszów Mazowiecki, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od 16 stycznia trwało głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci zostali wybrani na szczeblu powiatowym.

Pożegnanie komendanta straży pożarnej w Tomaszowie: St. bryg. Krzysztof Iskierka odchodzi na emeryturę po niemal 35 latach służby. Uroczyście pożegnano go w tomaszowskim starostwie. Tymczasem w Komendzie Powiatowej PSP w odbyła się uroczystość zdania oraz przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Tomaszowie Mazowieckim. Zobaczcie zdjęcia!

Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się na dniach utworem, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. 18-latek z piosenką „Midnight Dreamer" pokazał także swój nowy wizerunek. Trudno uwierzyć jak zmienił się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, kiedy w wieku 10 lat ruszył z publicznymi występami.

Magiczny koncert w MCK Browarna. "Przetańczyć całą noc" – taki tytuł nosił koncert, który odbył się 23 lutego w Miejskim Centrum Kultury Browarna. To już kolejne wydarzenie, w którym swoim talentem wokalnym pochwalili się artyści Teatru Piosenki, który działa w MCK pod kierunkiem Katarzyny Gojlat. Zobaczcie zdjęcia!

Lucyna Wąsik nie żyje. Przewodnicząca KGW gminy Opoczno i sołtyska wsi Kruszewiec-Kolonia zmarła w wieku 53 lat. Ta wiadomość wstrząsnęła środowiskiem lokalnym w całym powiecie opoczyńskim.

40 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego zjechało w sobotę, 24 lutego, do Stefanówki pod Piotrkowem, by wziąć udział w eliminacjach do konkursu "Modna gospodyni". Na finał czterech pokazów mody, podczas których mieszkanki naszego regionu zaprezentowały fantastyczne stroje łączące tradycję z nowoczesnością, koncert zagrał Rafał Brzozowski.