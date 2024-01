Rocznica Powstania Styczniowego w Tomaszowie Maz. Uroczystości na skwerze Powstańców, 22.01.2024 - ZDJĘCIA

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu z wiceprezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Tomaszem Migałą , starostą tomaszowskim Mariuszem Węgrzynowskim oraz przedstawicielami kierownictwa miasta i rady miasta oraz członkami zarządu powiatu i radnymi rady powiatu. Powstanie styczniowe, przeciwko Imperium Rosyjskiemu, wybuchło nocą z 21 na 22 stycznia 1863 roku. Było największym i zarazem najdłuższym (trwało od stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku) polskim zrywem niepodległościowym. Powstańcy stoczyli ponad tysiąc dwieście potyczek z wojskiem rosyjskim. Po jego klęsce kilkadziesiąt tysięcy powstańców zostało zabitych, prawie tysiąc straconych, około 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię. Ponad 10 tysięcy powstańców zmuszono do emigracji.

Tomaszowianie w Powstaniu Styczniowym

Z powyższego opracowania dowiadujemy się, że powstańczym naczelnikiem miasta był 21-letni Izrael vel Julian Steinman (ur. 7.11.1842 w Tomaszowie, zm. 5.06.1920 w Warszawie). „Urzędował” on w kamienicy przy rynku św. Józefa 13 (dziś al. Marszałka Piłsudskiego 1/3). Po upadku powstania studiował na Politechnice w Karlsruhe, wrócił do kraju, lecz został aresztowany i zesłany na Syberię. Ok. 1884 r. uzyskał zgodę na powrót do Królestwa Polskiego i zamieszkał w Częstochowie. Doczekał niepodległej Polski. Zmarł w Warszawie i tam został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej.