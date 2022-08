Tragiczny wypadek na DK 48 koło Poświętnego. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]

Po wypadku, do którego doszło we wtorek, 23 sierpnia, około godz. 15, przez wiele godzin zablokowana była droga krajowa nr 48 koło Poświętnego (powiat opoczyński).

Na 33 kilometrze w pobliżu Brudzewic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Z pierwszych informacji wynikało, że w jednym pojeździe pozostaje zakleszczony i nieprzytomny kierowca.

- Bezzwłocznie w pełnym jednym zastępie udaliśmy się do Brudzewic. Po dotarciu do wypadku, informacje niestety się potwierdziły. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydostaliśmy poszkodowanego z wraku bez oznak czynności życiowych. Po przebytej reanimacji niestety lekarz stwierdził zgon. Jedną z poszkodowanych osób Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala - informują strażacy z OSP Poświętne. Na miejscu działali również strażacy z OSP Gapinin, PSP Opoczno oraz OSP Drzewica.