Targi Nowych Technologii w Tomaszowie. Wystawcy prezentują się w Arenie Lodowej. Na finał zagra IRA. ZDJĘCIA, VIDEO

Podczas Targów Nowych Technologii w Tomaszowie, które rozpoczęły się w czwartek, 21 września, i potrwają do piątkowego wieczora, 22.09.2023, na stoiskach wystawienniczych prezentuje się 22 wystawców z całego regionu łódzkiego. W tym roku reprezentowane są w większości branże: budowlana, odnawialnych źródeł energii, ekologii oraz elektromobilności.

Targi w Arenie Lodowej to świetna okazja, by poznać trendy i sprawdzić, co nowego pojawiło się w szybko rozwijających się branżach. W czwartek można było również porozmawiać z architektem wnętrz Iwoną Durką, prowadzącą program "Pomysłowe Projekty".