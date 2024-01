Studniówka ZSP1 w Tomaszowie: Maturzyści Mechanika bawili się w sali "Księżycowy Czar" w Czerniewicach. ZDJĘCIA, VIDEO - część 1

W Centrum Konferencyjno - Bankietowym Księżycowy Czar w Czerniewicach na studniówce tomaszowskiego Mechanika, czyli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, bawiło się łącznie 326 osób, w tym 280 młodych ludzi - 160 tegorocznych maturzystów z sześciu klas, osoby towarzyszące, nauczyciele i zaproszeni goście, w tym m. in. przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego Wacława Bąk, starosta Mariusz Węgrzynowski i dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pułkownik Tomasz Białas (Kawaleria patronuje klasie wojskowej w Mechaniku).

- Bal studniówkowy to jedyne takie wydarzenie w życiu i wydaje mi się, że wszyscy czekaliśmy na nie z wielką niecierpliwością. Myślę jednak, że jak już jesteśmy na tej sali wszyscy razem, to ten stres związany ze studniówką opadł, a jeżeli chodzi o maturę to stres pozostanie jednak z nami aż do maja. Miejmy nadzieję, że wszystkim bardzo dobrze pójdzie i wszyscy dostaną się na wymarzone uczelnie - mówi nam Anna Śliwińska, maturzystka ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.