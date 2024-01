Studniówka I LO w Tomaszowie 2024. Piękny bal maturalny w Rancho Stefanów w gminie Poświętne. ZDJĘCIA, VIDEO - część 1

- Każdy rodzic się stresuje, bo to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu naszych dzieci - przyznaje Monika Przybylska-Milczarek z rady Rodziców I LO w Tomaszowie. - Dla nich to równe 107 dni do dnia, w którym będą zdawać swój pierwszy egzamin maturalny. Nam zależy na tym, żeby zdali jak najlepiej i dostali się na swoje wymarzone studia. Wierzymy, że będzie wszystko tak jak sobie wymarzyli, że matura będzie na 100 procent, a dzisiejszy bal będzie dla nich niezapomnianym przeżyciem.