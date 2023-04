Pies skatowany w Smardzewicach trafił na specjalistyczne badania diagnostyczne. ZDJĘCIA, VIDEO

Pies skatowany w Smardzewicach trafił na specjalistyczne badania diagnostyczne

Historię psa, który prawdopodobnie został skatowany łopatą lub szpadlem opisaliśmy we wczorajszym artykule. Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem (24 kwietnia 2023) w Smardzewicach (gmina Tomaszów). Świadkowie słyszeli, jak przed sklepem "Dino" dwóch młodych mężczyzn "chwaliło się" brutalnym atakiem na zwierzę. Przyczyną bestialskiego zachowania miało być to, że pies - najpewniej w poszukiwaniu pożywienia - wszedł na teren posesji jednego z nich.