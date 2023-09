Przysięga żołnierzy 7 Batalionu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i piknik wojskowy w Ujeździe

- Drodzy żołnierze, życzę Wam, żeby ta służba Polsce przynosiła Wam satysfakcję, żebyście nie musieli uczestniczyć w takich konfliktach wojennych - zwrócił się do żołnierzy Mariusz Węgrzynowski, starosta tomaszowski. - Tam, gdzie giną ludzie, gdzie rzeczywiście dochodzi do dramatów, żebyście mogli na spokojnie ćwiczyć, trenować, zdobywać umiejętności. Oczywiście nie tylko fizyczne, ale także te wszystkie taktyczne, które są potrzebne i niezbędne do funkcjonowania w Wojsku Polskim i żeby ta Wasza misja przekładała się na spokój i bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim naszego powiatu.