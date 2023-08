Koncert w PCAS w podziękowaniu dla żołnierzy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie. ZDJĘCIA

W repertuarze znalazły się utwory podkreślające niekwestionowaną wagę roli wojska na przestrzeni dziejów. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała m.in. „Białego Krzyża”, „Przyjedź mamo na przysięgę”, „Deszczy niespokojnych” czy „Róży czerwonej”.

Koncert był podziękowaniem za zaangażowanie kawalerzystów w walkę z pandemią Covid 19. Przybyłych przywitały Elżbieta Łojszczyk, członek zarządu powiatu tomaszowskiego oraz Dorota Ignasiak, dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej.

– Jesteście przykładem godnej najwyższego szacunku postawy – pełnej zaangażowania i chęci niesienia pomocy. To dzięki Waszej wytrwałej pracy, tak wielu otrzymało pomoc i wielu udało się uratować. Po raz kolejny zapewniliście bezpieczeństwo Polakom. Dziś chcemy, aby ten koncert był wyrazem uznania i wdzięczności za Wasz trud, odwagę i ofiarność. Jest to też wyjątkowa okazja, by podziękować Państwu, za codzienną pracę, za to, że czujemy się bezpieczni w naszej wolnej Ojczyźnie – mówiła dyrektor PCAS.