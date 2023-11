Święto Niepodległości w Tomaszowie Mazowieckim, 11 listopada 2023. Tak świętowali tomaszowianie. ZDJĘCIA, VIDEO

Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości w Tomaszowie rozpoczęła msza święta w kościele NMP Królowej Polski przy ul. Słowackiego. Uczestnicy mszy złożyli także kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza na dziedzińcu kościoła.

W uroczystościach na placu Kościuszki udział wzięli żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, harcerze, strzelcy, młodzież (w tym klasy mundurowe) oraz pozostali mieszkańcy. Podniesiono flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Wręczono awanse na wyższe stopnie oraz wyróżnienia żołnierzom, strażakom i policjantom. Odbył się też tradycyjny, niepodległościowy apel pamięci, a po nim salwa honorowa.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali m. in. starosta tomaszowski Mariusz Węgrzynowski oraz poseł elekt z Tomaszowa Adrian Witczak (PO).

- To, co spowodowało, że Polska wróciła na mapę Europy, to pojednanie różnych środowisk - mówił Mariusz Węgrzynowski. - Pojednanie pomimo różnic przyniosło efekt w postaci roku 1918, gdy odzyskaliśmy niepodległość. Jan Paderewski w Stanach Zjednoczonych starał się otrzymać poparcie, które rzeczywiście skutkowało tym, że na całym świecie zaczęto mówić o państwie, którego przez 123 lata nie było na mapie Europy i świata.