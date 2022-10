Przed nami Mistrzostwa Europy w Tańcu Latino w Arenie Lodowej w Tomaszowie. Wystąpi Jamala

15 i 16 października w Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się Mistrzostwa Europy Amatorów w stylu Latynoamerykańskim oraz Mistrzostwa Europy Amatorów w stylu Standardowym. To dwie imprezy taneczne klasy światowej. Obie odbędą się po raz pierwszy w Polsce. WDO European Amateur Latin Championship i WDO European Amateur Ballroom Championship zgromadzą najlepszych tancerzy z całej Europy.

Mistrzostwa będą okazją do podziwiania niezwykle widowiskowej rywalizacji, w której udział wezmą najlepsze pary taneczne z całej Europy, w tym mistrzowie i wicemistrzowie świata.

Na kibiców czeka również muzyczna niespodzianka. Podczas imprezy wystąpi Jamala, zwyciężczyni konkursu Eurowizji w 2016 roku, która zaśpiewa podczas gali finałowej oraz Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Tomaszowa Mazowieckiego pod batutą Kamila Wrony. Galę poprowadzą znana prezenterka telewizji ukraińskiej Oksana Viedysciaya i Janusz Myka

Program imprezy:

Sobota (15 października):

godz. 10 - Turniej Premium Ice Arena Cup;

godz. 12 - Turniej Premium Ice Arena Cup;

godz. 15 - Eliminacje Ice Arena Cup Open To The World;

godz. 18 - Gala Wieczorna:

- Finały;

- Ice Arena Cup;

- Open To The World.