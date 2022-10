Mistrzostwa Europy w tańcu w Arenie Lodowej w Tomaszowie za nami [ZDJĘCIA]

Po raz pierwszy w Polsce i to właśnie w Arenie Lodowej w Tomaszowie jednocześnie odbyły się dwie wielkie imprezy taneczne. W sobotę, 15 października, rozpoczęły się WDO European Amateur Latin Championship i WDO European Amateur Ballroom Championship, czyli Mistrzostwa Europy Amatorów w stylu latynoamerykańskim i standardowym, które trwały w tomaszowskiej arenie do niedzieli. Do Tomaszowa zjechali najlepsi tancerze z całej Europy.

Podczas imprezy koncert dała Tomaszowska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Kamila Wrony. Galę prowadziła znana prezenterka telewizji ukraińskiej Oksana Viedysciaya i Janusz Myka.