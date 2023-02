Przed nami kolejne spotkanie z cyklu "Tomaszowskie gawędy". Tym razem o tomaszowskich olimpijczykach

"Tomaszowskie gawędy" to cykl spotkań z mieszkańcami organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

W Galerii Sztuki Arkady odbyło się kolejne, bardzo udane spotkanie "Tomaszowskie gawędy". To nowy i od samego początku cieszący się dużym zainteresowaniem cykl spotkań związanych z nieznaną historią…

Poprzednie spotkanie w ramach nowego cyklu dotyczyło filmów nagrywanych w Tomaszowie Mazowieckim.

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego suplementu do pierwszego spotkania oraz wprowadzenia do tematyki filmowej, które poprowadził Piotr Płocki. Następnie zachęcając do gawęd, swoją krótką historię opowiedział koordynator projektu – Tadeusz Lubicki. Prowadzone dalej rozmowy dotyczyły produkcji takich jak: Popioły, Czterej Pancerni i Pies, Ziemia Obiecana, Rzeczpospolita Babska, Rebus (którego właściwie cała akcja toczy się w Tomaszowie) czy Urwisy z Doliny Młynów.

Najwięcej wspomnień publiczność przytaczała w związku z serialem o czterech pancernych. Były to wspomnienia ze spotkań z aktorami, związane z nagraniami filmów czy miejscami, w których były kręcone. Kolejny raz pojawiły się również świetne, pamiątkowe zdjęcia od uczestników.