Projekt "FotoGraffia" w MCK Tomaszów Maz. Niezwykły happening na ulicach miasta [ZDJĘCIA]

„FotoGraffia” to projekt, którego celem jest m.in. aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne poszukiwania ciekawych historii i zdjęć związanych z Tomaszowem Mazowieckim i jego mieszkańcami, budzenie szacunku do tradycji i miejsca zamieszkania, a także integracja międzypokoleniowa. Będzie realizowany od czerwca do października 2022 roku. Jego uczestnikami mogą być: młodzież od 13. roku życia, dorośli oraz seniorzy.

Wehikuł czasu

Taki tytuł nosi happening, który zostanie przeprowadzony na terenie miasta 7 czerwca o godz. 17 oraz 10 czerwca o godz. 10. Grupa złożona z kapeli podwórkowej oraz aktorów teatru ulicznego będzie zachęcać tomaszowian do aktywnego udziału w projekcie, a także poszukiwań w archiwach rodzinnych zdjęć i ciekawych historii. Wybrane staną się inspiracją do stworzenia murali w różnych punktach miasta.

Opowiem Ci naszą historię

To z kolei międzypokoleniowe warsztaty, które odbędą się 14 czerwca o godz. 12 w Miejskim Centrum Kultury przy pl. Kościuszki 18. W ich przeprowadzeniu pomogą tomaszowski oddział Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. oraz Fundacja Pasaże Pamięci. Uczestnicy wspólnie wybiorą fotografie i historie, na kanwie których w przestrzeni miejskiej powstaną murale.