Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Tomaszowie Mazowieckim. Czy jesteś na bieżąco?

Tyle emeryci dostali we wrześniu. Na ich konta wpłynęły dwie emerytury: comiesięczne świadczenie ora czternastą emeryturę! Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Tabela wypłat emerytur we wrześniu rozwiewa wątpliwości seniorów. Sprawdź jakie kwoty pojawią się od 1 września na kontach emerytów.

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.