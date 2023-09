Ziobro mówił o Holland w Tomaszowie wbrew sądowemu zakazowi: "To język propagandy Goebbelsa i Stalina". ZDJĘCIA, VIDEO

W tej scenerii Zbigniew Ziobro cytował bulwersujące, jego zdaniem, wypowiedzi Agnieszki Holland, np.: „Wiem do czego zdolna jest ta cała brunatna hołota, która nami rządzi”.

- Jeżeli pani Holland może w ten sposób adresować swoje słowa do polityków w Polsce rządzących, czy też podobne słowa obelżywe do polskich żołnierzy, funkcjonariuszy straży granicznej, to ja sobie nie wyobrażam aby jakikolwiek sąd uznał, że nie można tego nazwać propagandą rodem z podręczników Goebbelsa czy stalinowskiej prasy sowieckiej - mówił Zbigniew Ziobro w Tomaszowie.