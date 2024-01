Prasówka z grudnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

etui karla lagerfelda do iphone'a 15 plus zos...

Wypadek we wsi Wąglany koło Opoczna. Kierowca BMW wjechał w stojącego na poboczu na światłach awaryjnych citroena. Okazało się, że był nietrzeźwy. Do kolizji doszło 18 grudnia wieczorem. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia!

Tajemniczy i zapomniany obiekt znajduje się niedaleko Dalimierza, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie). To dawna fabryka. Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.

Nowe ronda w Opocznie na drogach DW 713 i 726 oddano kilka dni temu do użytku, a w poniedziałek, 18 grudnia 2023, inwestycję wartą 18 mln zł podsumował Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Zobaczcie zdjęcia i materiał VIDEO!

Śmiertelny wypadek na DK12 we wsi Jawor Kolonia. Po godz. 17 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana. Policja z Opoczna wyznaczyła objazdy.