Prasówka z całego tygodnia 29.10.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tomaszów Mazowiecki, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

📢 Wystawa poplenerowa w MCK Tkacz i charytatywna aukcja prac. ZDJĘCIA Wystawę poplenerową połączoną z charytatywną aukcją prezentowanych prac zorganizowano w MCK Tkacz w Tomaszowie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wszystkich Świętych 2023, Tomaszów: Jak dojechać na cmentarz? Zmiana organizacji ruchu w Tomaszowie. MAPY Wszystkich Świętych 2023, Tomaszów: Jak dojechać na cmentarz? Zmiana organizacji ruchu w rejonie tomaszowskich cmentarzy będzie obowiązywać od 31 października do 3 listopada. Zobacz MAPY z planowanymi ograniczeniami w ruchu pojazdów! 📢 Nowy sztandar Szkoły Podstawowej nr 9 w Tomaszowie. ZDJĘCIA Nowy sztandar przekazano Szkole Podstawowej nr 9 im. ks. J. Twardowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Tomaszów Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

📢 Policjanci z tomaszowskiej drogówki uświadamiają przedszkolaków i uczniów. Lekcja praktyczna. ZDJĘCIA, VIDEO Policjanci z tomaszowskiej drogówki uświadamiają przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Tym razem nie skończyło się jedynie na pogadankach. To była prawdziwa, praktyczna lekcja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dotycząca przede wszystkim prawidłowych zachowań na przejściach dla pieszych. Zobaczcie zdjęcia i materiał video!

📢 Wiązanki i znicze na Wszystkich Świętych w Tomaszowie. Kwiaciarnia "U Marii" i jej piękne kompozycje kwiatowe. VIDEO, ZDJĘCIA, CENY Wiązanki i znicze na Wszystkich Świętych to dziś w Tomaszowie najbardziej poszukiwany towar. Zobaczcie piękne kompozycje kwiatowe przygotowane przez tomaszowską kwiaciarnię "U Marii" przy ul. Ugaj oraz znicze, jakie można tam kupić. Zobaczcie VIDEO, ZDJĘCIA i CENY!

📢 Termy w Tomaszowie bliżej o 30 mln zł. Kiedy powstanie Park Zdrowia "Niebieskie Źródła"? VIDEO Termy w Tomaszowie bliżej o 30 mln zł. Kiedy powstanie Park Zdrowia "Niebieskie Źródła"? Tomaszów Mazowiecki otrzymał na ten cel promesę z Polskiego Ładu. Zobacz VIDEO! 📢 Niebieskie Źródła zamknięte na czas remontu. Trwa rewitalizacja rezerwatu. ZDJĘCIA Niebieskie Źródła zamknięto na czas remontu. Trwa rewitalizacja rezerwatu. Na spacer najwcześniej będzie się tam można wybrać w grudniu.

📢 Angel of Poland. Zgrupowanie przed finałową galą konkursu odbędzie się w Uniejowie. Zobacz ZDJĘCIA z przygotowań Trwa tegoroczna edycja konkursu piękności Angel of Poland. Zgrupowanie uczestniczek, które starają się o przepustkę do świata mediów i modelingu, zawitają niebawem do Uniejowa. Tu na zgrupowaniu będą przygotowywać się do finałowej gali.

📢 Laptopy dla czwartoklasistów dotarły do Tomaszowa. Wkrótce szkoły przekażą je rodzicom uczniów Laptopy dla czwartoklasistów dotarły do Tomaszowa. To pierwsza partia przenośnych komputerów, które Urząd Miasta w Tomaszowie przekazał już do SP 10, SP 3, SP 11 oraz SP 12. Sukcesywnie będą docierać także do pozostałych szkół podstawowych, a docelowo do rąk uczniów. 📢 Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Tomaszowie? Cenniki opłat pogrzebowych na cmentarzach przy ul. Dąbrowskiej i przy ul. Smutnej Ile kosztuje miejsce na cmentarzu w Tomaszowie Mazowieckim? Jakie są ceny innych usług związanych z pogrzebem? Publikujemy cenniki opłat pogrzebowych na cmentarzu miejskim przy ul. Dąbrowskiej, którym zarządza ZDiUM, a także na cmentarzu przy ul. Smutnej, który jest pod zarządem Kurii Archidiecezji Łódzkiej.

📢 Obwodnica Tomaszowa przez Ujazd coraz bliżej. Wybrano projektantów dla łącznika S8 od węzła Łódź Południe do węzła Kozenin Obwodnica Tomaszowa przez Ujazd coraz bliżej. Wybrano projektantów dla łącznika S8 od węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) koło Opoczna. To bardzo ważny odcinek nowej drogi ekspresowej, spinający sieć tras najwyższej klasy w ścisłym centrum kraju. Koszt opracowania to nieco ponad 32 miliony złotych. 📢 Złote gody w Rzeczycy. 50-lecie małżeństwa świętowało 13 par z terenu gminy Rzeczyca. ZDJĘCIA Złote gody w Rzeczycy. 50-lecie małżeństwa świętowało 13 par z terenu gminy. W tym wyjątkowym dniu, małżonkowie otrzymali z rąk wójta Marka Kaźmierczyka medale prezydenta RP "Za długoletnie pożycie małżeńskie", które są symbolem uznania za trwałość i piękno ich związku. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości, udostępnione przez gminę Rzeczyca!

📢 Najtańsze kawalerki w Łodzi. Dla studenta i pod wynajem. Ile kosztują? Zobacz ZDJĘCIA Łódzkie kawalerki są znacznie tańsze od krakowskich i wrocławskich, nie mówiąc już o gdańskich czy warszawskich. Trzeba się jednak liczyć wydatkiem co najmniej 200 tys. zł. Z wyjątkiem lokali w zdewastowanych kamienicach prawie nie ma ofert poniżej 190 tys. zł. Wśród 10 najtańszych kawalerek (druga połowa października 2023) znaleźliśmy tylko dwie takie oferty. Cena metra kwadratowego podłogi w takich lokalach waha się w granicach 6 - 7,5 tys. zł. Zobacz TOP10 najtańszych kawalerek w cenie do 207 tys. zł w Łodzi. 📢 Rolnik szuka żony. Pierwsze wyznania na gospodarstwie u Dariusza z Łódzkiego. ZDJĘCIA, VIDEO Po dwóch tygodniach przerwy widzowie TVP mogli obejrzeć kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Co działo się na gospodarstwie u Dariusza ze Skotnik w województwie łódzkim?

📢 Gorąco, tanecznie, rodzinnie i bajkowo – za nami 8 odcinek 12 edycji „Top Model”. Dziewczyna z Łódzkiego wśród najlepszych W 8 odcinku programu Top Model przed uczestnicy stanęli przed obiektywami fotografów podczas dwóch sesji zdjęciowych: inspirowanej „Alicją w Krainie Czarów” bajkową sesją, podczas której modelkom i modelom towarzyszyli ich najbliżsi oraz zmysłową sesją w klimacie flamenco.

