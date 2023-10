Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tomaszów Mazowiecki, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pałac dr Rode w Tomaszowie będzie wyremontowany. Miasto otrzymało pieniądze z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!

Zmasowane kontrole drogówki na drogach Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego prowadzono 28 września 2023. Tomaszowska drogówka przy wsparciu policjantów ruchu drogowego ze Skierniewic, Rawy Mazowieckiej, Radomska, Koluszek oraz łódzkiej grupy ,,Speed” przeprowadzili akcję ,,Prędkość”.

Do walki o udział w finale Eurowizji zgłosił się Marcin Maciejczak. Młody wokalista z naszego regionu zapowiedział, że przygotowuje już piosenki-propozycje skomponowane z myślą o konkursie. Byłby to kolejny etap w karierze finalisty The Voice Kids. Zobacz jaką metamorfozę przeszedł na przestrzeni lat.