Złodziej rowerów w Tomaszowie w rękach policji. Przyjechał z Łodzi na "gościnne występy"

Tomaszowscy kryminalni zatrzymali mieszkańca Łodzi, który w czerwcu bieżącego roku, podając pracownikom sklepu fałszywe dane osobowe, wypożyczył a następnie przywłaszczył dwa rowery elektryczne o wartości 13.500 złotych.

Do zdarzenia doszło 22 czerwca 2023 roku. Jak ustalono, 39-letni mieszkaniec Łodzi przyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego by wypożyczyć dwa rowery elektryczne. W sklepie rowerowym posłużył się dowodem osobistym innej osoby, na podstawie którego sporządzono umowę najmu. Rowery miały zostać zwrócone dwa dni później, lecz mężczyzna który je wypożyczył, więcej się tam nie pojawił.