Pociągiem do Spały. Weekendowe kursy na trasie Łódź-Tomaszów-Spała. Znamy godziny odjazdów!

Od najbliższej niedzieli zacznie obowiązywać nowy rozkład PKP. Wraz z jego wprowadzeniem poznaliśmy godziny odjazdów pociągów na trasie Łódź-Tomaszów-Spała, choć zaczną one jeździć dopiero od ostatniego weekendu czerwca. Wszystko wskazuje, że dwie pary połączeń na trasie Łódź-Tomaszów-Spała będą utrzymane we wszystkie weekendy także po wakacjach, do grudnia tego roku.

Połączenie kolejowe ze Spałą istnieje już od ponad 100 lat. Do końca lat 80. ubiegłego wieku były tam realizowane regularne kursy pasażerskie, które przywoziły do niewielkiej miejscowości nad Pilicą tłumy turystów. Niestety w latach 90. ruch pasażerski wstrzymano. Okazjonalnie wznawiano go m.in. z okazji Dożynek Prezydenckich. W ostatnich latach pojawiały się co prawda połączenia do Spały, ale były one realizowane przez PolRegio i miały charakter turystyczny, w ramach prowadzonych przez gminę Inowłódz projektów.

Teraz do Spały wrócą regularne kursy, a będzie je realizować Łódzka Kolej Aglomeracyjna, co ciekawe, będzie to pierwsze połączenie ŁKA na trasie bez sieci trakcyjnej. Pasażerowie będą jeździć nowymi hybrydowymi elektryczno-spalinowymi zespołami trakcyjnymi Impuls.