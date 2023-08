Biesiada ludowa TVP w Tomaszowie, a na niej Cleo, Weź nie pytaj, Rafał Brzozowski, Piersi - ZDJĘCIA

W sobotę 29 lipca o godz. 20:00 do tańca i wspólnego śpiewu widzów Dwójki zaprosili artyści „Biesiady ludowej” w Tomaszowie Mazowieckim: Cleo, Weź nie pytaj, Rafał Brzozowski czy Piersi. Żywiołową zabawa do piosenek, które znają wszystkie pokolenia Polaków, pokazano od godz. 20:00 w TVP2.

Zobacz zdjęcia z biesiady w Tomaszowie!

To jest ta gorąca krew! To jest nasz słowiański zew! Jak biesiada „na ludowo” to na scenie nie mogło zabraknąć najpopularniejszej współczesnej Słowianki, czyli Cleo, która w 2014 roku z utworem „My Słowianie” najpierw podbiła serca Polaków, a następnie reprezentowała nasz kraj podczas Międzynarodowego Konkursu Piosenki Eurowizji. W Tomaszowie Mazowieckim oprócz eurowizyjnego hitu zaśpiewała piosenkę „Brać” oraz nowość – „Karminowe usta”.