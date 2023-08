207. Tomaszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła do Częstochowy. W tegorocznej edycji bierze udział 715 osób VIDEO, ZDJĘCIA

- Tomaszowska pielgrzymka jest rozwojowa, co roku zapisuje się na nią więcej osób młodych, żeby wspólnie pielgrzymować, mówi ks. Włodzimierz Moraczewski, kierownik 207. Tomaszowskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Pomocą są autokary, które kursują dla tych, którzy mogą poświęcić jeden lub dwa dni na wspólne pielgrzymowanie - dojeżdżają do nas. Radością są dzieci i młodzież, którzy wyruszają z nami na pielgrzymkę. Tegoroczne logo, które nam towarzyszy nawiązuje do Światowych Dni Młodzieży w LIzbonie.