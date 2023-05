Maj 2023 w Tomaszowie Mazowieckim: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

To dla nas tragedia. Opiekunowie zwierząt z Zoo Borysew koło Poddębic nie kryją ogromnego smutku po pożarze, który w piątkową noc budynki papugarni i małpiarni na tzw. Świecie Wodnym. W płomieniach zginęło 7 małp i 40 papug.

Silicone Cover do Galaxy S22 Ultra EF-PS908TMEGWW Etui SAMSUNG

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk…

Promise do iPhone XR Etui WHITE DIAMONDS

Silicone Cover do Galaxy A53 EF-PA536TPEGWW Brzoskwinia Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TWEGWW Etui SAMSUNG

Protective Standing Cover do Galaxy A53 5G EF-RA536CNEGWW...

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TWEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22 EF-GS901TNEGWW Etui SAMSUNG

Silicone Cover with Strap do Galaxy S22+ EF-GS906TNEGWW Etui SAMSUNG

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tomaszowa Mazowieckiego. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pies skatowany w Smardzewicach prawdopodobnie łopatą lub szpadlem trafił w czwartek (24 kwietnia 2023) z Przychodni Weterynaryjnej Optivet w Piotrkowie Trybunalskim na specjalistyczne badania diagnostyczne do kliniki w Milanówku. Opieką nad nim zajęła się Fundacja na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych Amicus Canis. Zobaczcie aktualne zdjęcia i materiał VIDEO.

We wtorek, 25 kwietnia w hotelu Ambasador odbyła się gala finałowa wielkiego plebiscytu Osobowość Roku 2022. Nagrodziliśmy laureatów z powiatu tomaszowskiego i całego województwa łódzkiego. Oto zwycięzcy w naszym powiecie.

Majówka 2023 w Tomaszowie: Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, a 2 maja (we wtorek) odbędzie się Majowy Piknik Ludowy. Na to wydarzenie do Skansenu Rzeki Pilicy zaprasza w godz. 14-20 Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Otwarcie galerii Bawełnianka w Bełchatowie stało się faktem. Po kilkunastu latach oczekiwań mieszkańcy mogli w końcu przekroczyć próg galerii handlowej, która stanęła na gruzach dawnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie. Zobaczcie, jak było w chwili otwarcia i kto odwiedził galerię Bawełnianka.