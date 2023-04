Skatowali psa w Smardzewicach koło Tomaszowa? Pies ma poważne obrażenia głowy, trafił pod fachową opiekę. ZDJĘCIA

Skatowali psa w Smardzewicach koło Tomaszowa?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek późnym wieczorem, 24 kwietnia 2023. W Smardzewicach przed sklepem "Dino" haniebnym wyczynem pobicia psa przy pomocy łopaty lub szpadla (wersje są różne) "chwaliło się" dwóch mężczyzn. Z relacji przekazywanych we wsi z ust do ust, a także w komentarzach na portalach społecznościowych, wynika, że kilku innych mieszkańców słyszało te przechwałki i początkowo nie mogli w nie uwierzyć. Okazało się jednak, że pies z obrażeniami głowy rzeczywiście leży pod płotem przy ul. Głównej w Smardzewicach.

Mieszkańcy zaalarmowali służby. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna oraz weterynarz, który ma podpisaną umowę z gminą Tomaszów na tego typu interwencje. Stwierdził urazy głowy.