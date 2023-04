Majówka 2023 w Tomaszowie: Majowy Piknik Ludowy w Skansenie Rzeki Pilicy. Zaprasza MCK Marek Obszarny

Majówka 2023 w Tomaszowie: Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy, a 2 maja (we wtorek) odbędzie się Majowy Piknik Ludowy. Na to wydarzenie do Skansenu Rzeki Pilicy zaprasza w godz. 14-20 Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.