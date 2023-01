Limboski wystąpi w Tomaszowie Mazowieckim. Bilety już do nabycia

Limboski (właśc. Michał Augustyniak) – wokalista, gitarzysta, autor tekstów wystąpi z solowym koncertem w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie odbędzie się 11 lutego o godz. 18 w Miejskim Centrum Kultury Tkacz. Zabierz znajomych i spędź miło czas przed walentynkami.

Limboski znany jest m.in. z takich utworów jak: „W trawie”, „Na statku” czy „Czarne serce”. Uznawany jest za jedną z najbardziej tajemniczych i nietuzinkowych postaci na polskim rynku muzycznym. To równocześnie autor rozdzierających serce ballad i drapieżne zwierzę koncertowe. Przez długi czas był kojarzony z anturażem i klimatami á la Tom Waits. Potem zwrócił się w stronę analogowego nagrywania i raczej rockowych brzmień, które można znaleźć na płycie „Poliamoria”. Po przeprowadzce z Krakowa do Berlina jego najnowsze produkcje zdradzają fascynację nowoczesną elektroniką. To, co się nie zmienia, to świetne teksty i jeden z najgłębszych męskich głosów w Polsce. Artysta był dwukrotnie nominowany do Fryderyków. Podczas koncertów solo Limboski gra na gitarze, fortepianie, tworzy na żywo pętle, śpiewa, beatboxuje, używa sampli, a nawet gra na bębnie taktowym. Jest to wyjątkowe show, gdzie – jak sam twierdzi – najważniejszy jest bliski kontakt z publicznością i całkowita wolność na scenie.

Bilety na koncert w cenie 35 zł są do nabycia przez portal Biletyna.pl oraz stacjonarnie w Miejskim Centrum Kultury przy pl. Kościuszki 18 i w Informacji Turystycznej przy pl. Kościuszki 29.