Kobieta i narkotyki w Tomaszowie. 28-latka zatrzymana w parku Rodego miała w domu mefedron i marihuanę. Została aresztowana

Kobieta i narkotyki w Tomaszowie. 28-latka zatrzymana w parku Rodego miała w domu mefedron i marihuanę

Kobieta oświadczyła, że nie posiada przy sobie żadnych zabronionych prawem rzeczy, co było prawdą. Gdy poinformowali ją natomiast, że kontroli muszą dokonać również w miejscu jej zamieszkania, tomaszowianka przyznała, że posiada w mieszkaniu narkotyki.

Tomaszowscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podejrzewali, że 28-letnia mieszkanka Tomaszowa może posiadać narkotyki. 18 maja 2023 roku zauważyli wytypowaną kobietę w parku im. Rodego. Podczas legitymowania potwierdzili personalia kobiety, informując jednocześnie, co jest powodem ich działania.

28-letnia tomaszowianka została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania na najbliższe 3 miesiące.