Co się dzieje w weekend w Tomaszowie? Wydarzenia 2, 3 i 4 czerwca 2023. Sprawdźcie imprezy zapowiadane na piątek, sobotę i niedzielę

„Trzynastka” zaprasza na „Piknik z pasją po zdrowie”

Rodzinny Rajd Rowerowy IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Nietypowy mural z okazji Dzień Dziecka w Galerii Tomaszów

W godz. 12:00-19:00 wszystkie dzieci, które pojawią się w centrum będą zapraszane do wspólnej zabawy i stworzenia największego w mieście kolorowego, dwustronnego muralu pod okiem pomocnych organizatorów. Do malowania posłużą specjalne farby plakatowe w sztyftach, które nie wymagają stosowania dodatkowo wody. Wszystkie materiały do malowania zapewnia organizator wydarzenia. Gotowy mural będzie można podziwiać w galerii aż do 10 czerwca.