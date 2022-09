Dzień otwarty w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie. Na jakie zajęcia można się zapisać?

- Będzie można znaleźć odpowiednie zajęcia dla dzieciaków, zgodne z ich pasją czy zainteresowaniem, zadbać też o siebie, o swój sposób na spędzenie wolnego czasu – tu zwracam się szczególnie do mam czy babć, bo ofertę dla seniorów również posiadamy. Można uczyć się u nas języków, obecnie prowadzimy nabór do poszczególnych grup, są zajęcia plastyczne, ceramiczne, Akademia Małolata dla dzieci od 3 roku życia. Poza tym oczywiście zabawy muzyką, czyli zajęcia rytmiczno – taneczne dla dzieci ciut starszych, tak od 4 lat. Mamy też sekcje wokalną, teatralną, naukę gry na gitarze. Dla seniorów mamy edukację regionalną z turystyką, w ramach której działa grupa kabaretowa „Dzierlatki”, naukę obsługi komputera, z której korzysta wielu seniorów – uczą się obsługi portali społecznościowych, poczty elektronicznej, komunikatorów, także komputer przestaje być dla nich tajemnicą. Mamy też sekcję filmowo – fotograficzną, to dla dzieci ciut starszych i młodzieży i tam oprócz nauki fotografii, można nauczyć się pracy z kamerą, montażu, doboru oświetlenia, dźwięku, edycji nieliniowej i wielu innych, bardzo przydatnych obecnie rzeczy. Poza tym można szlifować swoje umiejętności taneczne pod okiem p. Michała Gawlika, a także rozwijać swoją aktywność fizyczną na ściance wspinaczkowej i w siłowni - mówi Dorota Ignasiak, dyrektor placówki.

W godz. od 16.00 do 17.00 zaplanowano blok dla dzieci młodszych, podczas którego na scenie zaprezentują się podopieczni z grupy rytmiczno – tanecznej, a także odbędą się zajęcia pokazowe nowo tworzącej się sekcji tańca scenicznego. Będzie to grupa dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia, która przy współpracy z sekcją wokalną, będzie współtworzyła koncerty, widowiska, a także teledyski. Ponadto będzie też można wziąć udział w zajęciach warsztatowych z gliny, wspiąć się na ściance i zajrzeć do Akademii Małolata. Natomiast w bloku od godz. 17.00 do 18.00 swojego miejsca będą mogli poszukać młodzież oraz dorośli. Tu również zaprezentuje się nowa sekcja tańca scenicznego, sekcja fotograficzna, filmowa, językowa, wokalna czy sportowa.

Dzień Otwarty z PCAS-em zwieńczy „Kino na leżakach”, które ze względu na chłodne już wieczory, zaplanowano na sali widowiskowej. Na wielkim ekranie zostanie wyświetlona komedia pt. „Na noże” w reżyserii Ryana Johnsona w gwiazdorskiej obsadzie z udziałem Daniela Craiga, Chrisa Evansa, Jamie Lee Curtis i Dona Johnsona.