Dzieje się w weekend w Tomaszowie i okolicy. Sprawdź wydarzenia na dni 10-13 marca. Będzie się działo!

Wystawa w Muzeum

Bajkowe poranki w MCK

Dzień Kobiet w MCK

Rajdy nordic walking

MCK zaprasza na cykl marszów z kijami z instruktorką Izabelą Piotrowską. Oferta jest bezpłatna i skierowana do osób dorosłych oraz seniorów. Nordic walking to najłatwiejsza, najbardziej skuteczna i przyjemna aktywność, która przynosi zarówno korzyści fizyczne jak i emocjonalne sprawiając, że od razu czujesz się lepiej. Najbliższe terminy to

15, 22, 29 marca, zbiórka o godz. 10.30, przy pętli autobusowej na ul. Wodnej. Zapisy w sekretariacie MCK przy pl. Kościuszki 18 oraz telefonicznie pod nr 44 712 23 69 do wyczerpania limitu miejsc.