Dzieje się w weekend 16-18 czerwca 2023 w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim. Kalendarz imprez, programy wydarzeń

PCAS zaprasza na Biesiadę Świętojańską - sobota, 17 czerwca

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej po raz czwarty organizuje „Biesiadę Świętojańską”. Już w sobotę, 17 czerwca 2023 roku, na terenach zewnętrznych przy ul. Farbiarskiej 20/24 odbędzie się wydarzenie łączące tradycję z zabawą, a jego głównym punktem będzie „Konkurs na Najpiękniejszy Wianek Świętojański”, w którym mogą wziąć udział zarówno koła gospodyń, jak i osoby niezrzeszone - liczy się inwencja i zgodność z tradycją. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Wykonane wianki zostaną zabezpieczone i przygotowane do uroczystego wodowania.

Rodzinny Piknik Sportowy w „Dziewiątce” - 16 czerwca, piątek

Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Jałowcowej 9 serdecznie zaprasza do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu podczas Sportowego Pikniku Rodzinnego! Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla najmłodszych oraz loterię fantową z nagrodami. Kiedy? W piątek 16.09.2023 r., godzina 15-18.

Spacer z zielenią w tle - SOBOTA, 17 czerwca

Miejskie Centrum Kultury i działająca w jego strukturach Informacja Turystyczna zapraszają na kolejny Spacer po Tomaszowie. 17 czerwca będzie można posłuchać opowieści na temat obecnie porastającej obszar miejskiej enklawy zieleni, którą jest park „Solidarność”. Nie zabraknie informacji dotyczących historii tego miejsca, czyli dawnego ogrodu należącego do Antoniego hr. Ostrowskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W hrabiowskim ogrodzie znajdował się sad, miejsce przeznaczone na uprawę warzyw, chmielnik, a także część spacerowo-rekreacyjna, powstałe na miejscu dawnej puszczy porastającej niegdyś obecne tereny miasta. Śladem minionych czasów są okazałe dęby - pomniki przyrody, z pewnością pamiętające dawnych mieszkańców pałacu. O tym i innych tajemnicach skrywanych przez to miejsce będzie można posłuchać już w najbliższą sobotę.

FESTIWAL KONTAKT 14-16 czerwca 2023

Festiwal Kontakt to siódma już edycja praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej, innych części kraju i zza granicy. Jego celem jest szerzenie idei wolontariatu, pokazanie przykładów pozytywnego oddziaływania na otaczającą nasz rzeczywistość oraz przykładu dobrej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Organizatorami Festiwalu są Fundacja Proem oraz Fundacja Tomy. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Łodzi a partnerem - łódzka Manufaktura. Festiwal Kontakt to nie tylko praca na rzecz drugiego człowieka - to również zawieranie nowych znajomości z ludźmi z różnych części Polski i świata. W poprzednich 6 edycjach Kontaktu uczestniczyło w nim ponad 880 wolontariuszy z Polski, USA, Irlandii Płn., Białorusi i Ukrainy.

Tańce w Arenie Lodowej - 17-18 czerwca

Przed Areną światowej klasy impreza taneczna. To niezwykłe widowisko będziemy mogli podziwiać już 17-18 czerwca 2023. Przed nami kolejne WDO European Championschips, jednak tym razem będzie to turniej w wykonaniu zawodowców.

Bilety do nabycia przelewem na konto Fundacji Cantinero lub bezpośrednio w dniu turnieju (kasa biletowa). Szczegółowe informacji znajdą się na stronie: http://icearenacup.cantinero.pl/

ABBA Show – MCK zaprasza 20 czerwca

Na podsumowanie całorocznej pracy wokalnej, specjalnie dla Państwa wystąpią uczestnicy zajęć wokalnych MCK, którzy na co dzień działają pod czujnym okiem trenerki Beaty Niedzielskiej. Atmosferę ubarwi również oprawa taneczna grupy z Akademii Tańca Sportowego Aster oraz scenografia i stroje, które przeniosą widzów w klimat lat 80. Tego wieczoru, w Tkaczu będzie można posłuchać największych popowych hitów kultowego zespołu ABBA.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w MCK, przy pl. Kościuszki 18 oraz przez portal biletyna.pl. Więcej informacji na stronie Miejskiego Centrum Kultury. Zobacz przegląd nadchodzących imprez na plakatach w naszej galerii!

Spotkanie z teatrem - 21 czerwca (ŚRODA)

Monodram „Silent Disco” oraz sztuka „Zabawy na podwórku” to dwa spektakle, które 21 czerwca będzie można obejrzeć w Miejskim Centrum Kultury Tkacz przy ul. Niebrowskiej 50. Oba zostały przygotowane przez uczestników zajęć teatralnych w MCK pod kierunkiem Michała Rzepki – reżysera i pedagoga teatralnego.

Jako pierwszy, o godz. 18, w monodramie „Silent Disco” zaprezentuje się Robert Pająk. Będzie to gorzka, pełna ironii opowieść o współczesnej Polsce.

Natomiast o godz. 19 Weronika Hajduk, Maciej Kowalski, Adrian Wymysło, Adam Krześlak i Robert Pająk wystąpią w spektaklu „Zabawy na podwórku”. To sztuka inspirowana dramatem o tym samym tytule opartym na autentycznych wydarzeniach, którego autorką jest współczesna izraelska pisarka Edna Mazya. Jest próbą odpowiedzi na pytania: Co się dzieje, gdy ofiara gwałtu musi stanąć twarzą w twarz wobec tego, co przeżyła? Czy ci, którzy jej słuchają, mogą stać się jej kolejnymi oprawcami? Kiedy podczas niewinnej dziecięcej zabawy rodzi się przemoc? Czy żyjemy w świecie postprawdy, w którym mieszają się role, a oprawca może stać się obrońcą i bohaterem? W rolę inspicjentki wcieliła się Amelia Miazga.