Dzieje się w Tomaszowie i okolicy w najbliższych dniach. Zobacz przegląd imprez na 17 - 21 lutego!

Jeśli nie macie planów na najbliższe dni, to proponujemy koncert zespołu Fahrenheit 7, który odbędzie się w sobotni wieczór w Ęklawie. W poniedziałkowy wieczór natomiast na koncert charytatywny zaprasza społeczność II Liceum Ogólnokształcącego, koncert odbędzie się o godz. 19 w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej, a zbierane będą pieniądze dla Artura, który walczy z dystrofią mięśniową. Również w poniedziałek na kolejne spotkanie zaprasza kino KiTka w MCK Tkacz na Niebrowie, tym razem będzie to spotkanie z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Początek o godz. 17. Natomiast we wtorek, 21 lutego, w Chrustach Nowych w gminie Rokiciny odbędą się Powiatowe Ostatki.

Plakaty imprez ze szczegółami w galerii zdjęć!