Dwie międzynarodowe imprezy taneczne odbędą się w tym roku w Arenie Lodowej w Tomaszowie

Arena Lodowa w Tomaszowie to nie tylko mekka łyżwiarzy. W dniach 15-16 października 2022 roku po raz pierwszy w Polsce i to właśnie w Arenie Lodowej odbędą się jednocześnie dwie, światowej skali imprezy taneczne: Mistrzostwa Europy Amatorów w tańcach w stylu standardowym ( European Amateur Ballroom ) oraz Mistrzostwa Europy w tańcach w stylu latynoamerykańskim ( European Amateur Latin). Do Tomaszowa zawitają goście z całego świata.

Arena pochwaliła się też kolejnymi dobrymi wiadomościami. Tanecznym krokiem wejdziemy też w pierwsze dni września. Wówczas to odbędą się mistrzostwa w hip-hopie, dance show i disco dance. Więcej szczegółów niebawem.

Przypomnijmy, że w połowie września w tomaszowskie arenie odbędzie się także ogólnopolski festiwal jazzowy Love Polish Jazz Festival organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie. Wystąpią m.in. Ewa Bem, Richard Bona oraz rodzina Miśkiewiczów.