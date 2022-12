Będą kolejne bezpieczne przejścia dla pieszych przy szkołach w Tomaszowie Maz.

Dwa przejścia dla pieszych wraz z ich oświetleniem, wyniesieniem, sygnalizacją wizualną, czujnikami ruchu powstaną na ulicy Stolarskiej i ul. Jałowcowej. Przejścia będą zlokalizowane w pobliżu placówek szkolnych. Zwiększą bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży. Miasto otrzyma na ten cel 326 674, 32 zł. Pozyskane finansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Powyższe środki zostaną również przeznaczone na zakup wyposażenia i urządzeń dla placówek edukacyjnych, które posłużą do nauki zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Będą to mobilne miasteczka ruchu drogowego, symulator jazdy na rowerze, symulator zderzeń, symulator przejścia dla pieszych. Z wyposażenia i urządzeń skorzystają wszystkie placówki edukacyjne. Nowoczesne urządzenia pozwolą na naukę i kształtowanie właściwych zachowań i umiejętności w warunkach zbliżonych do tych jakie panują na drogach. Tym samym w szkołach będą wdrożone najnowsze metody nauczania zasad bezpiecznego użytkowania dróg oparte o praktyczne zajęcia.