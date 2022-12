W Tomaszowie wprowadzany jest zintegrowany system zarządzania oświatą. Rodzice mają problemy z logowaniem do dziennika elektronicznego

Zintegrowany system zarządzania oświatą w Tomaszowie Mazowieckim powstał w ramach realizacji projektu pn. "Tomaszów Mazowiecki - arena pozytywnej energii", który finansowany jest z Funduszy Norweskich. To zupełnie nowa platforma informatyczna skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Swoim zakresem obejmuje szkoły podstawowe, przedszkola, żłobek, Centrum Usług Wspólnych, placówki niepubliczne oraz organ prowadzący, czyli Urząd Miasta w Tomaszowie.

Właśnie trwa uruchamianie platformy, dla rodziców i uczniów oznacza to przede wszystkim konieczność ponownego zalogowania się w nowej aplikacji UONET+. Aby to zrobić należy wejść w link, który dostaniemy ze szkoły, a następne przywrócić dostęp do konta, email pozostaje ten sam, ale otrzymujemy nowy login, który należy zapamiętać, trzeba też podać nowe hasło.

Niestety po wykonaniu wszystkich tych czynności i zalogowaniu się do nowej aplikacji, wielu rodziców z różnych szkół otrzymuje wiadomość, że ich maila nie ma w bazie, choć od lat z niego korzystają. Sytuacja jest tym bardziej nerwowa, że zbliża się koniec roku i pierwszego semestru, kiedy to nauczyciele mają wiele do przekazania rodzicom i uczniom. Jak zapewnia Urząd Miasta, to sytuacja przejściowa, baza jest przenoszona i w ciągu najbliższych dni rodzice odzyskają dostęp. Póki co dostęp do dzienniczka jest z poziomu konta ucznia.

Pomocny w logowaniu do nowego dziennika będzie film przygotowany przez SP nr 10: