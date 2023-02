"Ballady i romanse" A. Mickiewicza na scenie PCAS w Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 12 lutego w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Maz. premierę miał spektakl pt. „Wybrane ballady i romanse, czyli trzy niezwykłe opowieści…” w reżyserii Joanny Domalik – Dróżdż, która w mistrzowski sposób połączyła utwory wieszcza: „Romantyczność”, „Panią Twardowską” i „Świteziankę”. Młodzi ludzie, na co dzień zdobywający szlify aktorskie w grupach teatralnych PCAS-u, przenieśli na scenę ulotność czucia zmysłami w kontraście do metafizyczności i duchowości.

- To było bardzo przejmujące doświadczenie – mówi dyrektor PCAS-u, Dorota Ignasiak. – Nasza grupa teatralna i pani instruktor przyzwyczaili nas już do profesjonalnego poziomu swoich widowisk, a i tym razem zaprezentowali wręcz mistrzowską grę aktorską. Dziś byliśmy świadkami eksplozji romantyzmu z uzewnętrznieniem jego warstwy pozazmysłowej. Widzieliśmy wielką miłość, tęsknotę, wiarę i nadzieję, a wszystko to w przepięknej ferii barw, która otoczyła naszych bohaterów. Bardzo się cieszę, ze publiczność tak licznie odpowiedziała na nasze zaproszenie, bo to jest też wyraz docenienia pracy naszych instruktorów i podopiecznych.