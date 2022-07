Za nami pierwsze półkolonie z MCK. Tak się bawią młodzi tomaszowianie na wakacjach w mieście [ZDJĘCIA]

Wakacyjne zajęcia MCK skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Odbywają się w Tkaczu przy ul. Niebrowskiej 50, w kilku tygodniowych turnusach aż do 12 sierpnia (z tygodniową przerwą od 18 do 22 lipca). Zorganizowane zostały wokół trzech tematów: Tropiciele zwierząt, Na Dzikim Zachodzie oraz Wehikuł czasu. Właśnie rozpoczął się trzeci tydzień zajęć. Zobaczcie, jak bawili się młodzi tomaszowianie na półkoloniach pod hasłem "Tropiciele zwierząt" i "Na dzikim zachodzie".