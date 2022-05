Wyjątkowy koncert dla mam w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie [ZDJĘCIA]

Piękne widowisko przygotowali dla wszystkich mam z okazji ich święta podopieczni sekcji wokalnej, teatralnej i gitarowej PCAS-u. W programie montażu słowno - muzycznego znalazła się część bajkowa w wykonaniu młodszych uczestników sekcji oraz znacznie poważniejsza, opowiadająca o silnej więzi mam i dzieci w różnych aspektach ścieżki życiowej. Młodzież bardzo refleksyjnie podeszła też do jakże trudnej w obliczu zbrojnego konfliktu na Ukrainie, sytuacji matek żołnierzy broniących swojej Ojczyzny. Nie zabrakło wzruszeń i w niejednym oku łezka się zakręciła. Tak, jak w życiu – są chwile radości, są chwile zwątpienia, ale najważniejsza jest bezgraniczna miłość.

- Bardzo się cieszę, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tak wiele mam. Na widowni zasiadły całe rodziny, tak, by wspólnie móc świętować ten najpiękniejszy dzień w roku – mówiła Dorota Ignasiak, dyrektor placówki. – Myślę, że każdy wzrusza się na dźwięk słowa „MAMA”. To w nim zawarta jest cała gama uczuć i emocji. Przedstawione widowisko ujęło właśnie ten wielki zbiór uczuć, które towarzyszą tej niepowtarzalnej więzi mamy i dziecka, a odpowiedzią na to było wzruszenie widoczne na twarzach widzów. Myślę, że już przyzwyczailiśmy naszych odbiorców do wysokiego poziomu organizowanych przez nas imprez i i tym razem, mam nadzieję, nie zawiedliśmy.