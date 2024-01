Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim. ZDJĘCIA, VIDEO

Długa droga do hospicjum w Tomaszowie

Wówczas to w Tomaszowie rozpoczęto szerzenie idei opieki paliatywnej, m. in. poprzez akcję, której symbolem były żonkile - "Tomaszowskie Pola Nadziei". Od 2017 roku szukano zaś realnych możliwości budowy hospicjum stacjonarnego. Organizowano szereg akcji charytatywnych, ale uruchomiono też hospicjum domowe, które otacza opieką 30 pacjentów. Dzięki budowie pierwszego w Tomaszowie hospicjum, fundacja Dwa Skrzydła chce rozszerzyć kontrakt z NFZ o opiekę stacjonarną.

- Jeżeli ktokolwiek i kiedykolwiek twierdził, że hospicjum dla pacjentów jest pewnego rodzaju luksusem, to znaczy, że nigdy nie zetknął się z osobami, które są nieuleczalnie chore i które pomocy od nas potrzebują - podkreślił podczas uroczystości w urzędzie miasta prezydent Tomaszowa Marcin Witko. Łamiącym się głosem odwołał się do trudnych, osobistych doświadczeń: - Dla mnie to oprócz tego, że ważna decyzja, to trudna decyzja, bo ja akurat mogłem przekonać się, jak trudne jest bycie w tych ostatnich miesiącach i dniach. To ten czas, kiedy moja mama rozpoczynała ostatnie miesiące walki z rakiem i nikt mi nie powie, że umieranie jest luksusem... Ale wiem, jak ważne jest odchodzenie w godności, jak ważne jest to, byśmy po prostu byli przy drugiej osobie.

"Bądźmy razem!" - apeluje inicjator budowy hospicjum

- Bliskości potrzebuje każdy człowiek, niezależnie od wieku czy poglądów, szczególnie w tak trudnym momencie życia, gdy przed nim najważniejsza podróż... Cieszę się, że nigdy z tą ideą nie byłem sam. Że Tomaszów, który stał się moim domem ponad 20 lat temu, jest miejscem, w którym spotkałem wspaniałych ludzi - mówił ks. Grzegorz Chirk. - Powstanie coś, co będzie - mam nadzieję - przykładem wielkiej miłości i ofiarności wielu osób. Bo mury to jedno, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby wokół byli ludzie, którzy mają gorące serca i ciepłe dłonie do przytulania, do bycia blisko.

Ksiądz Chirk przyznał, że droga do budowy hospicjum była długa, pełna wyzwań i rozczarowań, ale najważniejsze, że doprowadziła do celu. Za podjęcie inicjatywy dziękował prezydentowi miasta, który - jak wspomniał - "poczuł się jej częścią, aby to miejsce stworzyć". Podkreślił, że w tym temacie "nie może być miedzy nami różnic" i że ta inicjatywa będzie jednoczyć mieszkańców miasta i całego regionu. Do wszystkich uczestniczących w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego zaapelował: "Bądźmy razem!"